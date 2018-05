Cidades Falta de gás ameaça funcionamento do Hospital São Francisco, em Goiânia Quantidade atende somente a demanda desta segunda-feira (28)

A falta de gás começa a atingir as unidades de saúde em Goiânia. O estoque do Hospital São Francisco de Assis, no Setor Aeroporto, atende somente a demanda desta segunda-feira (28), de acordo com a direção da unidade. O hospital possui 110 leitos, sendo 22 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O diretor do hospital, Hugo Frota, contou que está adqui...