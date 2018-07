Cidades Falta de escâner corporal facilitou entrada de explosivos em presídio de Trindade Recurso tecnológico poderia ter impedido o ingresso de artefatos utilizados na fuga do último domingo (15)

A falta de um equipamento, que permite fazer uma espécie de raio X na revista para entrar em prisões, facilitou a entrada de explosivos no presídio de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. Vinte detentos fugiram explodindo a parede da unidade no último domingo. No momento havia sete agentes penitenciários no local e 441 presos, sendo que a unidade possui vagas pa...