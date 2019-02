Vida Urbana Falta de conscientização prejudica catatreco em Goiânia Após sete anos de funcionamento, número de objetos deixados em locais impróprios ainda é grande. Segundo cooperativas, houve queda na condição de uso dos produtos coletados

Sete anos após sua criação, em novembro de 2011, o projeto Catatreco da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) ainda enfrenta o desafio de melhorar a consciência da população para que o descarte de bens inservíveis seja feito de forma correta, ou seja, via agendamento. No ano passado, 25.321 itens foram recolhidos em toda Goiânia através do programa, me...