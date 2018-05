Cidades Falha no sistema impede marcação de exames no Centro Clínico de Aparecida de Goiânia Funcionários avisaram aos pacientes que o sistema só retornaria na semana que vem

Os pacientes que buscaram agendar um exame no Centro Clínico Municipal, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (16), voltaram para casa frustrados. Funcionários avisaram que o sistema estava fora do ar e que aqueles que aguardavam na fila deveriam retornar apenas na semana que vem. O jornalista Diego Joaquim Pereira de Sousa estava no local. Ele co...