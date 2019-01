Vida Urbana Falha em sistema faz TRT de Goiás suspender prazos processuais, audiências e sessões em 72 horas A medida foi tomada em razão de falha no Centro de Armazenagem de Dados – STORAGE (IBM), o que provocou a indisponibilidade da base de dados do PJE e de outros sistemas informatizados

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), que atua em Goiás, informou na noite desta quarta-feira (3) que os prazos processuais, audiências de 1º grau e as sessões das turmas de julgamento estão suspensas por 72 horas, por causa de uma falha no Centro de Armazenamento de Dados - Storage (IBM). Com isso, houve uma indisponibilidade na base de dados ...