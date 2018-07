Cidades “Fake news por si mesma não serve para exclusão na internet” Representante do MPF de Goiás defende que espalhar inverdades, se não ferir a honra, não pode levar a exclusão em redes sociais

O procurador-chefe da República em Goiás, Ailton Benedito de Souza, despacha em uma sala ampla no último andar do Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO). Sobre sua mesa, um terço de madeira com a imagem de Jesus Cristo chama a atenção. Todo o ambiente é bastante iluminado por conta de uma ampla janela de vidro com vista para o Setor Novo Mundo.Benedito é conhecido nas ...