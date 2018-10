Cidades 'Fake news' podem atrapalhar o tratamento contra o câncer de mama Mastologista explica como notícias falsas como cremes e chás milagrosos e até plantas que prometem curar o câncer de mama podem comprometer o tratamento contra a doença

Os números do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam um sinal de alerta: 60 mil novos casos de câncer de mama podem ser diagnosticados no Brasil até 2019. Com o "susto" inicial do paciente que recebe esse diagnóstico, muitas mulheres começam a pesquisar sobre o tema e ainda se deparam com notícias falsas ("fake news") que circulam sobre o tema, que vão de tratamentos a...