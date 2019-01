Vida Urbana Fachin mantém recolhimento domiciliar noturno a bispo acusado de desviar R$ 2 mi em Formosa Em decisão tomada antes do início do recesso forense, ministro do Supremo negou seguimento a Recurso em Habeas Corpus de d. José Ronaldo, sob suspeita na Operação Caifás, investigação sobre associação criminosa na Diocese em Goiás

Em decisão tomada antes do início do recesso forense, o ministro Edson Fachin, do Supremo, negou seguimento - julgou inviável - ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 164289, no qual a defesa do bispo José Ronaldo Ribeiro, acusado de desviar dinheiro de paróquias vinculadas à Diocese de Formosa (GO), pedia a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas a...