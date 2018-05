Cidades Fábrica de caldeiras é parcialmente destruída por incêndio no Setor Goiânia 2 As chamas teriam começado em um depósito de líquido inflamável

Uma fábrica de caldeiras no Setor Goiânia 2, em Goiânia, foi danificada pelo fogo na manhã desta terça-feira (29). As chamas teriam começado em um depósito de líquido inflamável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 10h para atender à ocorrência no local. O fogo foi controlado em cerca de meia hora, com o uso de quatro viaturas, e não ...