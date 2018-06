Cidades Extintores ainda são uma incógnita

A Secretaria Cidadã, pasta responsável pelo sistema socioeducativo em Goiás, diz que por hora não vai se pronunciar sobre as contradições de versões em relação a presença ou não de extintores de incêndio dentro do Centro de Internação Provisória (CIP). Na última sexta-feira nove adolescentes morreram e um ficou gravemente ferido após chamas se espalharem no alojamento 1...