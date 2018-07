Cidades Exame vai verificar possível raiva em cão sacrificado em Goiânia Amostra do cérebro do animal que atacou garota de 1 ano e 10 meses no dia 19 de junho será analisada. ONGs questionam procedimento do Centro de Zoonoses da capital

Uma amostra do cérebro do cão que atacou uma garota de 1 ano e 10 meses, na Vila Maria Luiza, na capital, no último dia 19 de junho, foi retirada para análise no Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (Labvet) para verificar a possível ocorrência de raiva no animal. A previsão é que o resultado esteja disponível até a próxima terça-feira. O cachorro da raça pastor ...