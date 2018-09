Cidades Ex-vereador está foragido após ser acusado de estuprar duas meninas em creche Uma das vítimas, de 8 anos, denunciou o crime para uma psicóloga do Creas

Duas meninas, de 8 e 9 anos, denunciaram que foram estupradas pelo coordenador da creche onde estudavam em Itamaraju, região sul da Bahia. As informações são do G1. Segundo o promotor de justiça Helber Luiz Batista, o caso foi descoberto depois que uma das vítimas relatou o abuso para uma psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Crea...