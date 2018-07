Cidades Ex-vereador e mais 10 são denunciados por suspeita de golpe da moradia em Goiás Acusação do Ministério Público oferecida à Justiça descreve ação de grupo que teria praticado golpe da casa própria contra pessoas de baixa renda em Goiânia. Perda soma R$ 1,4 milhão

Denúncia feita à Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) detalha as ações do grupo supostamente liderado pelo ex-vereador de Goiânia, José Maurício Beraldo, que teria praticado golpes contra pessoas de baixa renda, com a promessa de que elas teriam acesso à casa própria. Conforme o relatório, os...