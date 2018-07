Cidades Ex-prefeito de município do Rio é condenado por comprar remédios 3.800% acima do preço Alcebíades Sabino dos Santos (PSC) deverá devolver R$ 128 mil aos cofres do município de Rio das Ostras

A juíza Mônica Lúcia do Nascimento Frias, da 1ª Vara Federal de Macaé, condenou o ex-prefeito de Rio das Ostras (RJ) Alcebíades Sabino dos Santos (PSC) a devolver R$ 128 mil aos cofres do município por remédios que teriam sido comprados com superfaturamento de até 3.800%. Segundo o Ministério Público Federal, o valor, atualizado com juros de mora até a data da sentença, f...