Cidades Ex-prefeito é morto a tiros pelo pai após ser confundido com assaltante A vítima atendeu o chamado de vizinhos e foi até a casa do pai para verificar uma fumaça que estava saindo da casa dele

Ex-prefeito foi morto pelo próprio pai após ser confundido com um assaltante na noite desta segunda-feira (12), na cidade de Curimataú, no interior da Paraíba. O crime abalou a família de políticos da região. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era Alyson Azevedo, de 37 anos. O pai dele, Adilson Azevedo, também já havia ocupado o cargo de prefeito. A vítima aten...