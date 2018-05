Cidades Ex-policial militar nega participação em morte de vereadora Orlando de Oliveira Araújo já estava preso por porte ilegal de armas quando Marielle foi assassinada

Em depoimento prestado durante quase toda a tarde de quarta-feira (16) no Rio, o ex-policial militar (PM) Orlando de Oliveira Araújo, conhecido como Orlando Curicica, negou participação no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) em março deste ano. A informação é do advogado Paulo Andrade. “O que ficou claro para a gente nesse depoimento foi que a ...