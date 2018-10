Cidades Ex-pastor suspeito de sequestros foge de presídio ao trocar de lugar com o irmão, no Paraná O caso aconteceu no último domingo (21) na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Piraquara

Um ex-pastor suspeito de chefiar uma quadrilha de roubo a banco fugiu do presídio onde estava detido no Paraná ao trocar de lugar com o irmão, que havia ido visita-lo. O caso aconteceu no último domingo (21) na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), a equi...