Cidades Ex-pastor preso era líder de quadrilha especializada em sequestro de gerentes de bancos

O ex-pastor evangélico Ronei Goes Camargo, preso no dia 12, juntamente com outro comparsa, Dhonata Marques dos Santos, liderava uma quadrilha responsável pelo sequestro de gerentes de bancos no Paraná e Santa Catarina. O grupo é suspeito de ter ligações com o crime organizado do Rio e de Santa Catarina. Segundo o delegado-chefe do grupo de elite Tigre, Luiz Fernan...