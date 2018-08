Cidades Ex-marido é principal suspeito de mandar executar corretora no Rio Justiça decretou prisão de homem e do primo desse suspeito apontados como autores do assassinato. Crime teria sido motivado por patrimônio de R$ 3 milhões

A Polícia Civil do Rio concluiu que a corretora de imóveis Karina Garofalo Pereira, de 44 anos, foi morta nesta quarta-feira, 15, a mando do ex-marido, Pedro Paulo Barros Pereira Júnior, de 47 anos. Ela havia acabado de sair do prédio em que morava, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), por volta das 14h, quando um homem encapuzado surgiu armado, disparou contra ...