Cidades Ex-funcionária reverte justa causa por não registrar lata de sardinha em supermercado de Goiânia A mulher acredita que foi demitida por ter denunciado a empresa ao Ministério do Trabalho

Uma operadora de caixa de um supermercado em Goiânia conseguiu reverter na Justiça do Trabalho sua demissão por justa causa. Depois de dois anos de contrato, a empresa a dispensou sob o argumento de ato de improbidade por não registrar uma lata de sardinha, no valor de R$ 3,69, no caixa. A trabalhadora acredita que a dispensa ocorreu em razão de perseguição pelo f...