Cidades Ex-companheiro é o principal suspeito de balear mulher na cabeça em Aparecida de Goiânia Jovem passou por cirurgia e está internada no Hugo; filho de 2 anos que presenciou o crime foi levado pelo Conselho Tutelar

Segundo informações do 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, o ex-companheiro de Maiane Silva de Souza, baleada na cabeça, na tarde de domingo (9), no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia é o principal suspeito do crime. A Polícia informou que o caso está sendo repassado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia (Deam). De acordo...