Cidades Ex-BBB que sofreu agressão de segurança em boate de Goiânia receberá indenização de R$ 12 mil Empresária diz que, após ter sido assediada por um homem, se envolveu em uma confusão e depois foi levada para uma sala isolada, onde afirma que foi agredida fisicamente

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e empresária Anamara Barreira será indenizada em R$ 12 mil pela Boate Woods, de Goiânia, por danos morais. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do desembargador Fausto Moreira Diniz, após tentativa da empresa em ingressar com recurso. Anamara relatou na ação que sofreu assédio dentro...