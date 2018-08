Cidades Exército volta a ocupar o Complexo do Alemão, no Rio Há informações de moradores de que houve tiroteios em algumas das localidades

Pela segunda vez em menos de uma semana, militares do Exército realizam hoje (19) operação contra o tráfico de drogas no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação começou durante a madrugada. Há informações de moradores de que houve tiroteios em algumas das localidades. Esta é a segunda vez que o Alemão é ocupado pelas Força...