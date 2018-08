Cidades Exército mandará mais de 3 mil militares para região de fronteira do Brasil com Venezuela Ministro da Defesa brasileiro informou nesta quarta-feira (29) que homens da 1ª Brigada de Infantaria da Selva reforçarão segurança na região fronteira entre dois países

Os 3.200 homens da 1ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército - lotada em Boa Vista, mas com homens também em Manaus - serão responsáveis por reforçar a segurança na região fronteiriça do Brasil com a Venezuela, especificamente nas faixas norte e leste, com o objetivo de dar assistência aos venezuelanos que chegam ao País por Roraima. O trabalho consistirá em aumentar a ...