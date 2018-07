Cidades Evento em Goiânia conscientiza população sobre cuidados para preservar a fertilidade Iniciativa conta com a participação de profissionais certificados em reprodução humana e faz alerta sobre a gravidez tardia

A terceira etapa do Movimento da Fertilidade, evento que conscientiza população sobre os cuidados para preservar a fertilidade natural e os riscos da gravidez tardia. O evento acontece na manhã deste sábado (28), no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia. O público alvo, jovens em idade reprodutiva (dos 20 aos 35 anos), que representam hoje cerca ...