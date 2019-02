Vida Urbana “Eu não desejo para ninguém o que passei”, diz homem preso por engano em Goiânia Analista financeiro diz que ficou assustado com situação. Preocupação dele agora é evitar possíveis novos mandados de prisão

Depois de passar dois dias detido na Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia sem que tivesse cometido qualquer crime, o analista financeiro Eder Moura da Silva, de 31 anos, voltou para casa na noite de sexta-feira (1º), no Setor Recanto do Bosque, região Noroeste da capital. Ele tinha sido detido na quarta-feira (30) após um dia de trabalho, ac...