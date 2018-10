Cidades Estudo relaciona 12% das mortes por câncer de mama ao sedentarismo Caminhada de 30 minutos ao dia cinco vezes por semana é o mínimo recomendado

Uma pesquisa publicada na revista Nature e que contou com a colaboração do Ministério da Saúde revela que uma em cada dez mortes em decorrência de câncer de mama no Brasil – cerca de 12% – poderiam ter sido evitadas com a prática de atividade física regular. De acordo com a pasta, os números mostram que, em 2015, 2.075 mortes poderiam ter sido evitadas s...