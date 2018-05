Cidades Estudo internacional prevê elevação da mortalidade infantil em 8,6% com redução de programas sociais Sem a política de austeridade econômica, 124 mil internações e 20 mil mortes de crianças podem ser evitadas até 2030

As políticas de austeridade adotadas no Brasil contra a crise econômica levarão a um aumento de 8,6% da taxa de mortalidade infantil no País até 2030, em comparação a um cenário no qual os programas de proteção social não tivessem sua cobertura reduzida. A conclusão é de um estudo realizado por um grupo internacional de cientistas e publicado nesta terça-feira, 22, n...