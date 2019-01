Vida Urbana Estudo aponta que reajuste de militares terá impacto de R$ 11,6 milhões em Goiás Caiado prepara projeto de lei para extinguir cargos de bombeiros e policiais que têm salário mais baixo

A equipe do governador Ronaldo Caiado (DEM) trabalha para aumentar a remuneração de agentes e escrivães substitutos da Polícia Civil e de soldados de terceira classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, categorias iniciais dessas instituições. Esses cargos devem ser extintos e os que estão neles atualmente promovidos para o cargo do patamar acima. Em média, o sal...