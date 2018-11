Cidades Estudo aponta ligação entre imunidade e depressão pós-parto Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio (Estados Unidos) constataram sinais de inflamação em áreas do cérebro responsáveis pela regulação do humor

Um novo estudo apontou a relação entre o sistema imunológico e o desenvolvimento de depressão pós-parto após estresse durante a gestação. Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio (Estados Unidos) constataram sinais de inflamação em áreas do cérebro responsáveis pela regulação do humor e evidências de alterações no funcionamento das células imunológicas existentes no ó...