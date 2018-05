Cidades Estudantes têm até hoje (18) para se inscrever no Enem As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro

Termina nesta sexta-feira (18) às 23h59 (horário de Brasília) o prazo para os estudantes se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. As inscrições são feitas pela internet, na página do participante. Mesmo os candidatos que pediram a isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição para a prova. Para se inscrever, o participante deverá apre...