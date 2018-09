Cidades Estudantes sofrem com atraso no pagamento da Bolsa Universitária Situação tem feito com que alunos paguem valor integral do curso. OVG diz que repasse referente a julho deve ocorrer no dia 25

As contas dos dois últimos meses foram mais pesadas para alguns estudantes de graduação de universidades de ensino superior privado no Estado. Neste período, a ausência do repasse de recursos do benefício do Programa Bolsa Universitária, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), causou problemas a alunos bolsistas, que tiveram de pagar o valor integral das mensalidade...