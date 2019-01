Vida Urbana Estudantes reclamam de dificuldades para cadastro e recadastro no site do Passe Livre Estudantil A Segov aconselha que “para evitar problemas pontuais de congestionamento e lentidão, a recomendação é que o interessado acesse o site em horários alternativos (fora do horário comercial)”

Estudantes da grande Goiânia reclamam que não estão conseguindo acessar o site da Superintendência da Juventude para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE). As queixas são de que, na hora de confirmar os dados, o sistema apresenta erro ou fica fora do ar. Sobre o caso, a Secretaria de Governo (Segov) afirma que os problemas podem acontecer por conta de c...