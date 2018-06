Cidades Estudantes podem se inscrever para vagas remanescentes do Fies Os prazos variam de acordo com o perfil dos candidatos

Os estudantes que querem concorrer a uma vaga no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem ficar atentos aos prazos. As inscrições para as vagas que não foram preenchidas no processo regular estão abertas desde o dia 28 de maio. Os prazos variam de acordo com o perfil dos candidatos. Para concorrer, é necessário ter 450 pontos de média e nota acima de zer...