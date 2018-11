Cidades Estudantes goianos conquistam 2º lugar em olimpíada de lançamento de foguete Trio foi supervisionado pelo professor de física, Cristiano Grigório, e enfrentou alunos de 46 escolas brasileiras

Os estudantes goianos Gabriel Barreto, Fernanda Namba e João Victor, do primeiro ano do Colégio Arena, ganharam o troféu de segundo colocado na Mostra Brasileira de Foguetes, realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Associação Espacial Brasileira, em Barra do Piraí (RJ). O trio enfrentou alunos de 46 escolas de todo o Brasil e na etapa final,...