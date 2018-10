Cidades Estudante morto acidentalmente por soldado em Goiânia sonhava em ser policial militar Matheus Oliveira Castro, de 20 anos, levou um disparo na cabeça na noite dessa quarta-feira (24) a pouco metros de sua casa

O estudante de Ecologia Matheus Oliveira Castro, de 20 anos, morto no Setor Itatiaia, em Goiânia, após ser baleado na cabeça pelo soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Flávio Farias de Oliveira, de 30 anos, também queria se tornar policial militar. Depois que disparou sua arma, Flávio se matou com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, o disparo con...