Cidades Estudante denuncia colegas por injúria racial em São Paulo Alunos colocaram banana em cima de carteira de estudante da 3ª série do ensino médio

Uma estudante negra de 19 anos denunciou à polícia ter sido vítima de injúria racial, na última quinta-feira (1º), após encontrar bananas sobre a carteira e dentro de sua bolsa, na escola pública em que cursa a 3ª série do ensino médio, em Araçatuba, interior de São Paulo. Ela relatou à Polícia Civil que estava comendo uma banana no intervalo entre as aulas, quando a...