Estudante de medicina embriagado invade aeroporto com carro e quase colide com avião Homem de 32 anos acabou preso por expor aeronave a perigo no interior de São Paulo

Um carro invadiu a área interna do aeroporto de Presidente Prudente na madrugada desta quinta-feira, 27, e quase colidiu com um avião que se preparava para aterrissar na pista. A aeronave foi obrigada a abortar o pouso e aguardar a retirada do veículo. De acordo com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), ao ser avisada de que ha...