Cidades Estudante de Medicina é violentada e morta na fronteira com o Paraguai A polícia investiga um estudante brasileiro, que teria namorado Erika e não se conformava com a separação, e um eletricista paraguaio que realizou um serviço na casa das estudantes

A estudante brasileira Erika de Lima Corte, de 29 anos, foi assassinada com golpes de faca, nesta segunda-feira, 20, em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A polícia paraguaia afirma que a jovem, que cursava Medicina no país vizinho, foi torturada e violentada pelo agressor. Erika era filha do ex-prefeito de Pontal do Araguaia (MT), Ranie...