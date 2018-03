Estudante de Direito é preso suspeito de matar mulher e deixar corpo dentro de mala em Aparecida

Atualizada às 11h37

Um homem de 35 anos, estudante do 9º período do curso de Direito, foi preso na sexta-feira (2), suspeito de matar a piauiense Adriana Nunes de Sousa, de 24 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 23 de fevereiro, dentro de uma mala em um córrego que divide os setores Vila São Joaquim e Vila Santos Dumont, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o delegado Klayter Camilo Resende, Adriana era garota de programa e teria passado duas noites na casa do homem, no Setor Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. Segundo Resende, o suposto autor foi identificado através de imagens de câmeras de segurança poucos dias após o crime. O delegado disse ainda que o estudante nega que o crime tenha sido por motivos passionais, mas segundo a linha de investigação da Polícia Civil, a vítima tinha envolvimento emocional com o homem.

O caso

A mala foi vista por transeuntes, que acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe que atendeu a ocorrência retirou a mala da água, mas ao constatar que havia um corpo dentro, alertaram os responsáveis.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que a vítima apresentava sinais de estrangulamento. A vítima, que é de Bom Jesus (PI) mas vivia em Goiânia, foi identificada pela irmã no IML do município.