Cidades Estudante da UnB é encontrado morto em área da universidade Ele foi encontrado com um ferimento na cabeça e a polícia trabalha com a hipótese de homicídio

O corpo de um estudante da Universidade de Brasília (UnB) foi encontrado, neste sábado, uma área da instituição próxima a apartamentos funcionais. Neste domingo, a universidade confirmou que o corpo é do estudante de filosofia Jiwago Henrique de Jesus Miranda, 33 anos. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio. O estudante foi encontrado no sábado...