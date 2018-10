Cidades Estudante da UFPR é agredido a garrafadas por apoiadores de Bolsonaro O rapaz estava usando um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Um jovem universitário de 27 anos foi agredido a golpes de garrafa e chutes por supostos apoiadores do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), no início da noite de ontem (9), nas proximidades da reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), região central de Curitiba. Segundo informações do Diretório Central Estudantil (DCE) da instituição, n...