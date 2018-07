Cidades Estudante da rede municipal de Goiânia conquista o 3º lugar em concurso nacional de literatura Aluna foi selecionada na categoria que inclui as turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Concurso teve mais de 4 mil obras inscritas, segundo autarquia do MEC

Um dos prêmios do Concurso Literário Faça Parte Dessa História, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), foi conquistado por uma estudante de Goiânia. Aluna da Escola Municipal João Paulo I, na capital, Cecília Pereira Neves ficou com a 3ª colocação na categoria Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º a...