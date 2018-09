Cidades Estudante atira e fere 2 alunos em escola do interior do Paraná Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), em Medianeira, a 490 quilômetros de Curitiba

Um estudante de 15 anos entrou armado e atirou contra os colegas de classe do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira, município localizado no oeste do Paraná. O caso aconteceu por volta das 8h30 desta sexta-feira, 28. De acordo com a Polícia Militar, dois adolescentes ficaram feridos, um deles com gravidade - há a suspeita de que uma bala possa estar ...