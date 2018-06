Cidades Estudante é estuprada ao pegar carona para ir à escola fazer prova Após o crime, a garota foi abandonada na rua de um loteamento

Uma estudante foi estuprada e abandonada na rua após pegar carona com um conhecido até a escola na manhã dessa segunda-feira (25), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. As informações são do Jornal do Commercio. A garota de 16 anos estava indo fazer uma prova, quando foi abordada pelo suspeito. Após o crime, o homem a abandonou em um loteamento. Ela cheg...