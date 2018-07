Cidades Estrutura metálica cai e fere dois trabalhadores em Goiânia As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Dois trabalhadores de 29 e 35 anos ficaram feridos, na manhã desta terça-feira (17), após uma estrutura metálica cair sobre eles na Praça de Esporte do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e socorreram as vítimas. Ainda não há informações sobre os estados de saúde dos t...