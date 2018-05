Cidades Estrutura desaba e criança de 4 anos morre em fossa de escola Outras duas crianças ficaram feridas

Na manhã desta quarta-feira (23), uma menina de quatro anos morreu após cair em uma fossa na escola, em Fortaleza. Outras duas crianças ficaram feridas. De acordo com informações do G1, a estrutura cedeu com o peso dos três alunos que brincavam sobre a tampa de uma fossa onde antes era um poço. Dois foram retiradas pelos próprios funcionários do colégio. Mas...