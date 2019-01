Vida Urbana Estrutura de ponte se rompe e interdita rua em Goiânia Segundo a RMTC, onze pontos de ônibus estão sem atendimento de embarque e desembarque

A Rua Gameleira, no Residencial Aruanã, em Goiânia, está totalmente interditada, na manhã desta terça-feira (8). Em seu perfil no Twitter, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMTC) disse que o bloqueio é porque a estrutura da ponte se rompeu. 10h35: Rua Gameleira, no Residencial Aruanã está interditada, pois estrutura da ponte se rompeu....