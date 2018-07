Cidades Estrangeiro em situação de rua é encontrado morto em escadaria de igreja em Goianésia De acordo com a Polícia Civil, corpo foi encontrado com marcas de facadas e pauladas. Homem teria nacionalidade espanhola

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (27), na escadaria de uma igreja, no Bairro Carrilho, em Goianésia, na Região Central do Estado. De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, o corpo foi identificado como sendo de uma pessoa em situação de rua, de nacionalidade espanhola, que costumava dormir no local. A vítima foi encontrada por um transe...