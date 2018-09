Cidades “Estou sem chão”, diz mãe de criança abusada em Indiara Agressão teria sido praticada por colegas de classe de garoto de 11 anos na própria escola

“Hoje é o meu aniversário e eu estou sem chão”, é assim que estava se sentindo nesta sexta-feira (28) a mãe do menino de 11 anos que sofreu abusos sexuais em Indiara, no Sul do Estado. As agressões, disse a criança à polícia, ocorreram no banheiro de uma escola municipal. A mulher conta que percebeu mudanças no comportamento do filho, que estava mais agressivo e ch...